Supermodelo Tatjana Patitz morre aos 56 anos

Tatjana Patitz, uma das principais modelos dos anos 80 e 90, morreu aos 56 anos. Sua agente Corinne Nicolas, confirmou a notícia à Associated Press nessa quarta-feira, 11 de janeiro.

Embora a agente tenha notado ao jornal que Tatjana faleceu após uma doença, a causa da morte ainda não foi revelada.

A modelo nascida na Alemanha lançou sua carreira em meados dos anos 80, onde conheceu o colaborador de longa data, o fotógrafo Peter Lindbergh, que capturou Tatjana com frequência ao longo de sua carreira, incluindo em sua famosa foto de 1988, "White Shirts: Six Supermodels, Malibu", assim também como a capa da Vogue britânica de 1990 - com Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista e Christy Turlington - todas chamadas de "supermodelos originais".

Foi essa capa icônica das cinco tops que levou George Michael a escalá-las em seu videoclipe "Freedom '90" naquele ano. Ao longo de sua carreira, Tatjana desfilou para marcas como Chanel, Donna Karan e Vivienne Westwood, e seu último desfile foi na Semana de Moda de Milão em 2019. Ela andou na passarela da Etro coleção Outono/Inverno 2019/2020.