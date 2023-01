Todos os famosos que tietaram Brad Pitt durante o Globo de Ouro 2023

Brad Pitt merece o troféu de Astro Mais Popular do Globo de Ouro 2023!

O ator, que foi indicado na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Filme, fez a alegria de todo mundo durante a cerimônia, posando para fotos com outros famosos, como Quentin Tarantino, Margot Robbie e Colin Farrel, com um grande sorriso no rosto.