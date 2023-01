Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae compartilham momento raro no Globo de Ouro 2023

Apesar da estrela de O Gambito da Rainha e o músico deixarem os detalhes de seu romance no privado, eles não tiveram medo de trocar carinhos enquanto posavam para fotos no The Beverly Hilton, em Beverly Hills, na Califórnia. Eles foram vistos de mãos dadas e até se beijaram para as câmeras.

Para o evento, Anya usou um vestido Christian Dior amarelo e completou seu look com joias Tiffany & Co. Já Malcolm optou por um terno preto e finalizou seu conjunto com um lenço.

Confira a troca de carinho do casal no vídeo acima!

O casal, que provocou rumores de casamento em julho, estava comemorando a indicação de Anya como Melhor Atriz por sua atuação no filme The Menu. A estrela de 26 anos foi acompanhada em sua categoria por Lesley Manville, de Mrs. Harris Goes to Paris, Margot Robbie, de Babilônia, Emma Thompson, de Good Luck to You, Leo Grande e Michelle Yeoh, de Everything Everywhere All at Once, essa última que levou o troféu de Melhor Atriz em Filme, Musical ou Comédia.