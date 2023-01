Globo de Ouro 2023: Evan Peters agradece fãs de 'Dahmer' por apoiarem uma série "difícil" de assistir

Melhor Atriz em Minissérie ou Filme Para a TV

Jessica Chastain, George & Tammy

Julia Garner, Inventing Anna

Lily James, Pam & Tommy

Julia Roberts, Gaslit

Amanda Seyfried, The Dropout

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme Para a TV

F. Murray Abraham, The White Lotus

Domhnall Gleeson, The Patient

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Seth Rogen, Pam & Tommy

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme Para a TV

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Claire Danes, Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones, Under the Banner of Heaven

Niecy Nash-Betts, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Aubrey Plaza, The White Lotus

Melhor Ator Coadjuvante em Série

John Lithgow, The Old Man

Jonathan Pryce, The Crown

John Turturro, Severance

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Melhor Atriz Coadjuvante em Série

Elizabeth Debicki, The Crown

Hannah Einbinder, Hacks

Julia Garner, Ozark

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary