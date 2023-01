Os bastidores do Globo de Ouro 2023 com Brad Pitt, Rihanna e muitos outros famosos

Jerrod Carmichael apresentou a 80ª premiação anual no The Beverly Hilton em Beverly Hills, na Califórnia, nessa terça-feira, 10 de janeiro. E desde seu monólogo de abertura até o último troféu entregue (e todos os looks fabulosos entre eles), houve vários momentos memoráveis.

Sobre os vencedores de Melhor Série de Televisão, Abbott Elementary venceu na categoria Musical ou Comédia e House of the Dragon levou a melhor entre os dramas. Além disso, The White Lotus foi eleita a Melhor Série Limitada ou Filme para TV.

Quanto aos vencedores nas categorias de Melhor Filme, The Banshees of Inisherin venceu no grupo Musical ou Comédia e The Fabelmans levou para casa o prêmio de drama.

Além disso, Ryan Murphy recebeu o Prêmio Carol Burnett e Eddie Murphy foi homenageado com o Prêmio Cecil B. DeMille.