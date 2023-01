Você precisa ver o look de Rihanna no Globo de Ouro 2023

Rihanna fez sua estreia no Globo de Ouro de 2023!

Usando um dramático vestido preto com mangas bufantes, a cantora, cuja faixa "Lift Me Up" de Black Panther: Wakanda Forever foi indicada para Melhor Canção Original, chamou a atenção ao comparecer com A$AP Rocky, em 10 de janeiro, no Beverly Hilton em Los Angeles.