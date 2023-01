Selena Gomez rouba os holofotes com look majestoso no Globo de Ouro 2023

Selena Gomez chegou com um look maravilhoso no Globo de Ouro 2022!

A cantora de "Rare" roubou os holofotes no tapete vermelho do evento ao usar um vestido preto de veludo com mangas roxas. Selena completou o look com brincos e anéis de diamante da De Beers e um rabo de cavalo alto. Veja fotos no vídeo acima!