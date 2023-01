Margot Robbie usa look na vibe Barbie no Globo de Ouro 2023

A estrela surgiu como uma verdadeira lenda de Hollywood em seu visual aparentemente inspirado em Barbie no tapete vermelho do Globo de Ouro 2023, em Beverly Hills, Califórnia, nesta terça-feira, 10 de janeiro.

A atriz de 32 anos - indicada na cerimônia deste ano como Melhor Atriz em Filme, Musical ou Comédia por Babilônia - desfilou no tapete com um lindo vestido rosa claro sob medida da Chanel, com listras e um broche prateado.

Com styling de Kate Young, Margot destacou sua beleza natural com make leve, e completou o look com os cabelos soltos em ondas suaves. (Veja todas as estrelas no tapete vermelho aqui.)

Veja o visual da estrela no vídeo acima!

A mais recente indicação de Margot ao Globo de Ouro marca sua segunda na categoria de Melhor Atriz, sendo indicada anteriormente por seu papel como a patinadora olímpica Tonya Harding em I, Tonya, de 2017. Ela também foi indicada como Melhor Atriz Coadjuvante em 2020 por seu papel como Kayla Pospisil em O Escândalo, de 2019.