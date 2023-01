Jenna Ortega, de Wandinha, brilha no tapete vermelho do Globo de Ouro 2023

A atriz de Wandinha surpreendeu com um vestido Gucci com mangas drapeadas e recortes na barriga no tapete vermelho da premiação nesta terça-feira, 10 de janeiro. Esta é sua primeira vez na cerimônia como indicada ao Globo de Ouro.

A jovem de 20 anos, que recentemente estreou um novo corte de cabelo, complementou seu visual com joias Tiffany & Co. Com o look, a estrela se distanciou das cores escuras de sua personagem Wandinha Addams e trouxe um ar glam de Hollywood para o evento.

Veja o look completo no vídeo acima!

Na premiação, Jenna competirá contra Quinta Brunson (Abbott Elementary), Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Selena Gomez (Only Murders in the Building) e Jean Smart (Hacks) pelo prêmio de Melhor Atriz em Série de Televisão - Categoria Musical ou Comédia.

(Para ver a lista completa de indicados, clique aqui.)

Wandinha se tornou uma sensação na internet após a estreia na Netflix, principalmente devido a uma cena de dança da protagonista que viralizou, ao som de "Goo Goo Muck", de 1981, do The Cramps, que Jenna coreografou sozinha.