Jennifer Coolidge usa look inspirado em Tanya McQuoid no Globo de Ouro 2023

Jennifer Coolidge chegou com tudo no Globo de Ouro 2023!

Ao comparecer na cerimônia cheia de famosos no The Beverly Hilton, em Los Angeles, a atriz de The White Lotus trocou seus famosos caftans da série da HBO por um vestido preto cheio de brilho da Dolce & Gabbana. Veja fotos no vídeo acima!