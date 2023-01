Grávida, Kaley Cuoco posa com Tom Pelphrey no tapete vermelho do Globo de Ouro

Grávida, a estrela de The Flight Attendant surgiu no The Beverly Hilton com um vestido fluido longo lavanda, ao lado de Tom Pelphrey, que usou um smoking branco e calça preta. (Veja todas as estrelas chegando ao Globo de Ouro aqui.)

Veja a aparição do casal no vídeo acima!

Na premiação, apresentada por Jerrod Carmichael e transmitida pela NBC, Cuoco é indicado como Melhor Performance de Atriz em Série de Televisão - categoria Musical ou Comédia. E quem concorre com a estrela? Quinta Brunson, de Abbott Elementary, Selena Gomez, de Only Murders in the Building, Jenna Ortega de Wandinha e Jean Smart de Hacks.

E Cuoco sabe que ela está em ótima companhia. "Chocada é um eufemismo!", disse a jovem de 37 anos no Instagram depois que soube que seu trabalho em The Flight Attendant foi reconhecido. "OBRIGADA!!!!!"

E na vida pessoal ela também tem muito o que celebrar, afinal, a atriz e Pelphrey estão prestes a ser pais. Na semana passada, a dupla - que se conheceu em abril de 2022 na prèmiere da quarta temporada de Ozark - desfrutou de férias na praia antes da chegada de sua filha.