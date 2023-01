Os famosos no tapete vermelho do Globo de Ouro 2023

E assim, a temporada de premiações chegou oficialmente com o Globo de Ouro 2023 repleto de estrelas de Hollywood. Nesta terça-feira, 10 de janeiro, o comediante Jerrod Carmichael apresentará a transmissão ao vivo, que celebra o melhor do cinema e da TV no ano passado.

Ryan Murphy vai receber o Prêmio Carol Burnett por seu corpo de trabalho na TV, enquanto Eddie Murphy aceitará o Prêmio Cecil B. DeMille.

Quanto à lista completa de indicações, The Banshees of Inisherin lidera as categorias no cinema com oito indicações. Já Abbott Elementary, a comédia de sucesso da ABC merece um A por suas cinco indicações, incluindo Melhor Série de TV (Musical/Comédia).

"Abençoada e altamente favorecida", escreveu a estrela da produção Sheryl Lee Ralph no Instagram, no dia 13 de dezembro, após saber de sua indicação como Melhor Atriz Coadjuvante em Série de TV. "Obrigada @GoldenGlobes. É uma temporada de ouro."