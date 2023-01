Estrelas reagem às suas indicações ao Globo de Ouro 2023

Na TV, Abbott Elementary lidera o grupo concorrendo em 5 categorias, seguida por The Crown, Dahmer: Um Canibal Americano, Only Murders in the Building, Pam & Tommy e The White Lotus com quatro indicações cada. Quanto aos candidatos do cinema, The Banshees of Inisherin chega à noite com o maior número de indicações - um total de oito - com Everything Everywhere All at Once (com seis), e Babylon e The Fabelmans (com cinco).

No ano passado, a NBC cancelou a transmissão do Globo de Ouro em meio a críticas à falta de diversidade na Hollywood Foreign Press Association - o grupo por trás da premiação - com uma investigação publicada pelo Los Angeles Times em fevereiro de 2021 que descobriu que não havia membros negros no HFPA. Desde então, o HFPA prometeu tornar sua "organização mais inclusiva e diversificada" e tomou medidas como ter um corpo de votação mais diversificado.