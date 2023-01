Adriana Bombom e Dudu Nobre quebram silêncio após filha ser vítima de abuso

Adriana publicou uma linda foto ao lado da primogênita e falou sobre o assunto no Instagram.

"Oi, amados. É com muita dor no coração e muita indignação que venho aqui comunicar a vocês que após as comemorações de meu aniversário num restaurante, na virada de sábado para domingo último, a minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada por alguns amigos dela para ir a uma festa, em uma casa no Recreio dos Bandeirantes/RJ."