GKay retorna às redes sociais após polêmica com Fábio Porchat

Para quem não está por cima do que rolou, GKay entrou em uma grande discussão com Porchat em dezembro de 2022.

Tudo começou quando o comediante fez uma piada sobre GKay durante a premiação Melhores do Ano, da Globo. Quando Fábio subiu no palco para fazer uma homenagem ao Jô Soares, apresentador do Programa do Jô que morreu em agosto do ano passado, ele fez referência à participação da influencer no programa Lady Night, de Tatá Werneck, que recebeu uma série de críticas online.