Príncipe Harry revela como se sentiu vendo cenas de sexo de Meghan Markle em Suits

A primeira viagem como casal

Dada a forte conexão de Harry com a África, que ele visitou pela primeira vez aos 18 anos, ele sabia que era "absolutamente importante compartilhá-la" com Meghan. Então, em agosto de 2016, ele a convidou para uma viagem a Botswana com ele.

"Fiquei surpreso que ela disse sim", admite Harry. "Essa mulher que eu só conheci duas vezes, vamos morar juntos em uma barraca por 10 dias? Uau."

Enquanto Meghan diz: "Foi muito constrangedor no começo - eu me lembro que ele me deu um sanduíche de frango", e o novo casal rapidamente se sentiu confortável um com o outro.

"Você depositou muita fé e muita confiança em mim", diz Harry à Meghan. "Parecia tão certo e tão normal."

Meghan acrescenta: "Felizmente, nós realmente gostamos um do outro."