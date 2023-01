Maquiadora de Kendall Jenner e Hailey Bieber revela segredo para look natural bem produzido

Essa não é a primeira vez que a maquiadora deu dicas de como obter o look perfeito.

Em um tutorial publicado no canal do Youtube de Melissa Alatorre em 2018, Mary afirmou que aplicar o contorno antes de tudo é como "criar a sua estrutura óssea". Quando ela chega no formato desejado para o rosto, a maquiadora esfuma tudo com um pincel.