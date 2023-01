North West se transforma no pai Kanye West em vídeo do TikTok

Dessa vez, ela se vestiu como o pai Kanye West, com sobrancelhas grossas, mandíbula contornada e cavanhaque pintado. No vídeo, North usou um gorro preto e moletom enquanto cruzava os braços ao som de "Bound 2", e contou com a participação especial de sua mãe Kim Kardashian.

Assista no vídeo acima!

Kim, que usou óculos com pegada futurista e um macacão preto no vídeo, estrelou o videoclipe original do hit, em 2013. Lançado cinco meses após o nascimento de North, o clipe de Ye exibiu Kim de topless sentada no colo do rapper em uma motocicleta.

O casal disse "sim" em uma cerimônia de US$ 2,8 milhões no ano seguinte, mas finalizou o divórcio em novembro do ano passado.

Após a separação, Kim - que também compartilha Saint, de 7 anos, Chicago, de 4 e Psalm, de 3, com o rapper - recentemente foi sincera sobre os desafios de co-parentalidade com seu ex.