Dan Benson, de 'Feiticeiros de Waverly Place', revela motivo de começar a fazer conteúdo adulto

Apesar de Dan afirmar que a situação teve um "grande impacto negativo" em sua vida, ele eventualmente entrou na onda. "Eu decidi parar de lutar contra isso e fui na outra direção. Entrei de cabeça e criei uma página com esse tipo de conteúdo ao invés de deixar essas pessoas ganharem dinheiro com isso. Comecei a me aventurar no ano passado".

Inclusive, Dan afirmou que teve experiências positivas após a mudança de carreira.

"Eu estou me divertindo demais", continuou ele. "Eu conheci muitas pessoas incríveis no mundo do entretenimento adulto e isso mudou minha vida para melhor".