Príncipe Harry fala sobre possibilidade de reconciliação com família real

Em entrevista à emissora britânica ITV, transmitida nesse domingo, 8 de janeiro, o jornalista Tom Bradby disse ao duque de Sussex que as pessoas podem sentir que ele destruiu qualquer chance de se reconciliar com seus entes queridos na Inglaterra ao publicar seu novo livro de memórias, Spare. No livro, Harry revela detalhes sobre seu passado, a saída da realeza ao lado de Meghan Markle em 2020 como membros ativos da monarquia e seus conflitos com a família real.

Harry disse que acredita "100 por cento" que há uma chance de reconciliação. No entanto, ele revela que sua família "não demonstrou absolutamente nenhuma vontade de se reconciliar até este ponto".

O príncipe de 38 anos acrescentou: "Não tenho certeza de como a honestidade está destruindo oportunidades. Sabe, o silêncio só permite que o agressor abuse. Certo? Então, não sei como ficar em silêncio vai melhorar as coisas".

A família real se recusou a comentar sobre o livro ou outras observações que Harry fez sobre eles na imprensa.