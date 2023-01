Bruna Biancardi posta vídeo na casa de Neymar e levanta suspeitas de reconciliação

Vale dizer que essa não é a primeira vez que os dois são vistos lado a lado durante este ano. Afinal, Bruna e Neymar também curtiram o Réveillon juntinhos.

Apesar do casal não ter publicado fotos da comemoração nas redes sociais, alguns convidados que estavam na mesma festa publicaram cliques de Bruna e Neymar abraçados e ao lado do filho e da ex do jogador, Davi Lucca e Carol Dantas. (Veja as fotos no vídeo acima).