Novo visual: Shawn Mendes surge com cabelo raspado

O cantor de "Señorita" estreou um novo corte depois de usar o cabelo curto e ondulado por anos. Mendes, de 24 anos, exibiu sua transformação ao sair de um café em Los Angeles no dia 7 de janeiro.

A estrela pop usava um suéter cinza com camiseta branca, calça azul marinho, cueca Calvin Klein, chinelos Birkenstock e um cachecol enrolado no pescoço.

Mendes foi visto pela última vez com seus fios mais longos no dia 25 de dezembro, em um vídeo do Instagram onde ele aparece em uma caminhada com amigos, que o viu ficar só de boxer ao entrar em um rio gelado.

Mendes não anunciou seus planos para 2023. No ano passado, ele encurtou sua turnê mundial, explicando nas redes sociais: "Tive que adiar as últimas semanas de shows porque não estava totalmente preparado para o preço que me custaria estar de volta à estrada."