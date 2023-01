TikToker viraliza ao ensinar onde guardar perfumes adequadamente

"Eu estou notando que ninguém no TikTok e no Pinterest sabe o jeito certo de guardar perfumes", dividiu Emilia, mostrando imagens dos produtos no banheiro de outras pessoas. "Quando você toma banho, o vapor e a mudança de temperatura vão estragar o seu perfume muito mais rapidamente do que se guardá-lo corretamente".

Mas antes de você colocá-los no móvel do quarto ou perto de uma janela, ela também disse que isso diminui a potência deles. Ao invés disso, há uma simples solução.