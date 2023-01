Príncipe Harry diz que William e Kate o encorajaram a usar fantasia nazista

Hoje, ele ainda sente vergonha de seu ato, chamando-o de "um dos maiores erros" de sua vida em sua série documental da Netflix, Harry e Meghan.

"Eu me senti tão envergonhado depois", disse ele no episódio de 8 de dezembro. "Tudo o que eu queria fazer era consertar as coisas."

Ele então revelou que falou com o rabino-chefe em Londres e viajou a Berlim para se encontrar com um sobrevivente do Holocausto. "Eu poderia simplesmente ter ignorado e continuado e provavelmente cometido os mesmos erros repetidamente em minha vida", disse ele no documento. "Mas eu aprendi com isso."

Essa é apenas uma das muitas revelações que serão exibidas em seu livro de memórias. Em outro trecho, ele alegou que William o derrubou no chão durante uma discussão acalorada em Nottingham Cottage.