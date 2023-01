Autora de Sex and the City responde ao debate sobre Mr. Big vs. Aidan

Quando se trata dos fatos atuais do universo de Sex and the City, o casamento de Carrie com Big chegou a um fim trágico quando ele - alerta de spoiler! - morreu enquanto andava na bicicleta ergométrica no primeiro episódio do reboot da série, And Just Like That...

No entanto, há algumas notícias potencialmente boas para os fãs de Aidan. Em agosto, foi revelado que John Corbett aparecerá na segunda temporada de And Just Like That... em "um arco substancial de vários episódios". OMG!