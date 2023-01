Príncipe Harry revela ter usado cocaína aos 17 anos

As últimas citações do livro do duque de Sussex são as mais recentes que causaram sensação antes de seu lançamento. Em trechos publicadas pelo The Guardian no dia 4 de janeiro, Harry alegou que seu irmão, príncipe William, o derrubou no chão durante um confronto em 2019, depois que ele chamou sua esposa, Meghan Markle, de "difícil, rude e abrasiva".

De acordo com o jornal, Harry escreveu que a briga deles "aconteceu tão rápido" depois que os dois trocaram palavras sobre "toda a catástrofe contínua" de sua relação.