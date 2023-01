Kate Middleton supostamente exigiu que Meghan Markle pedisse desculpa após comentário

Em seu livro, Spare, Harry relembrou uma conversa tensa entre Meghan, a cunhada Kate Middleton e o irmão, príncipe William, na época do casamento dos Sussex em maio de 2018.

A princesa de Gales supostamente exigiu que Meghan se desculpasse com ela depois que ela sugeriu que Kate estava com "baby brain", de acordo com a versão em espanhol do próximo livro de memórias de Harry, En la Sombra, obtido pela NBC News. "Baby Brain" (Cérebro do bebê) refere-se aos "problemas de memória, falta de concentração e distração" que as mulheres relatam durante a gravidez e no início da maternidade, de acordo com a Mayo Clinic.

Harry disse que os casais se reuniram para tomar chá no Palácio de Kensington em junho de 2018 para tentar se reconciliar.

