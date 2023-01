Noah Schnapp, de Stranger Things, se declara gay

No vídeo, Noah dubla um áudio: "Sabe o que nunca foi? Tão sério. Nunca foi tão sério. Sinceramente, nunca será tão sério." O ator então escreveu na tela: "Quando finalmente contei a meus amigos e familiares que era gay depois de ficar com medo no armário por 18 anos e tudo o que eles disseram foi, 'Nós sabemos'."

O jovem de 18 anos legendou o post: "Acho que sou mais parecido com Will do que pensava", referindo-se ao seu personagem em Stranger Things, Will Byers, que ele interpreta desde a estreia em 2016 do drama da Netflix.

Assista no vídeo acima.

Ao longo das temporadas, os fãs especularam que Will era gay, com Noah anteriormente expressando sua esperança de que o personagem tenha uma cena se declarando gay na quinta e última temporada.