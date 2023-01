Saiba mais sobre Kaytranada, artista que abrirá shows do The Weeknd no Brasil

O último lançamento de sucesso do produtor aconteceu no ano passado, quando ele divulgou sua parceria musical com a maravilhosa H.E.R., "Intimidated". A faixa não só bombou nas plataformas de streaming como também já rendeu mais uma indicação para o produtor ao Grammy, em 2023. Estamos torcendo por ele!

Ou seja, para resumir: pode ficar de olho nos lançamentos do Kaytranada que ainda vamos ouvir falar bastante dele no futuro! Afinal, apesar dele já ter alcançado bastante sucesso na indústria, a carreira do músico de 30 anos está só começando.