Julia Fox sugere que Drake foi o seu melhor encontro com um famoso

Julia Fox está abrindo o jogo sobre sua vida amorosa!

A estrela de Joias Brutas relembrou recentemente como foi o seu encontro favorito com uma celebridade ao responder a pergunta de um fã no programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

"Nós voamos em um jatinho particular, ficamos juntinhos, pousamos e eu ganhei umas bolsas da Chanel", disse Julia. "Foi ótimo".