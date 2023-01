Harry vai comparecer à coroação de Rei Charles III? Veja o que príncipe disse

O E! News não obteve de forma independente uma cópia do livro de Harry. A NBC News entrou em contato com o Palácio de Kensington e o Palácio de Buckingham e eles se recusaram a comentar essas alegações.

De acordo com o The Guardian, Harry escreveu que William o visitou para falar sobre "toda a catástrofe contínua" de seu relacionamento pessoal e lutas com a imprensa, acrescentando que também reclamou de Meghan.

Depois que eles discutiram, William "me agarrou pelo colarinho, rasgou meu colar e me jogou no chão", escreveu Harry, de acordo com o jornal. "Caí na tigela do cachorro, que rachou sob minhas costas, com os pedaços me cortando. Fiquei ali por um momento, atordoado, depois me levantei e disse a ele para sair."

Harry escreveu que seu irmão o incentivou a revidar e que ele recusou. De acordo com o jornal, ele afirmou no livro que o Príncipe de Gales saiu, voltou "com ar arrependido e pediu desculpas" e depois partiu novamente, e ligou mais tarde dizendo: "Você não precisa contar sobre isso à Meg".

Apesar de seu relacionamento tenso com sua família, Harry expressou esperança de uma reconciliação. "Eu gostaria de ter meu pai de volta", diz ele na entrevista da ITV, como visto em um primeiro teaser lançado em 4 de janeiro. "Eu gostaria de ter meu irmão de volta."

(O E! e NBC News fazem parte da família NBCUniversal.)