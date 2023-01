O que podemos esperar da 4ª temporada de Emily in Paris

Após várias reviravoltas dramáticas, a viciante série da Netflix terminou com Camille (Camille Razat) cancelando seu casamento com Gabriel (Lucas Bravo) no altar e admitindo que ela sempre soube que ele e Emily (Lily Collins) eram apaixonados um pelo outro.

O suspense, claro, não parou por aí.

Após o casamento que deu errado, Gabriel e Emily finalmente tiveram algum tempo juntos, no entanto, a protagonista descobriu que Camille está grávida. Será esse o fim de qualquer esperança de romance entre os dois?

Tudo isso deixou o doce e elegante Alfie (Lucien Laviscount) solteiro e deprimido depois de terminar com Emily. Afinal, ele finalmente descobriu os verdadeiros sentimentos dela por Gabriel.

Drama sem fim!

E após tanta polêmica, o que estaria reservado para nossos amigos franceses favoritos na quarta temporada? Para tentar desvendar isso, reunimos todas as informações sobre o futuro de Emily in Paris.