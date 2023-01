Príncipe Harry diz que William o derrubou no chão durante briga sobre Meghan Markle

Em trechos publicados pelo The Guardian do livro de Harry, Spare, o duque de Sussex - que se casou com Meghan em 2018 - alega que seu relacionamento com seu irmão mais velho teve uma mudança drástica durante discussão em sua casa, em Londres, um ano após o matrimônio.

De acordo com o veículo, Harry escreveu que William queria falar sobre "toda a catástrofe contínua" de seu relacionamento pessoal e lutas com a imprensa. No entanto, quando William chegou a Nottingham Cottage, Harry disse que seu irmão já estava "muito quente".

Harry escreveu que os dois trocaram palavras e que o confronto "aconteceu tão rápido".

