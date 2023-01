Ator Allan Souza Lima esquenta a web ao publicar foto nu

No clique, Allan está com os braços abertos enquanto olha para o mar em uma praia de naturismo do Nordeste, deixando seu bumbum à mostra. "Obrigado 2022 pelos grandes aprendizados da vida! Que venha 2023 de braços abertos!", disse ele na legenda. Veja a foto no vídeo acima!

Nos comentários, vários famosos elogiaram o físico do astro. "Beijei a tela", disse Gil Coelho. "Um peixão!", adicionou Hugo Bonemer. "Me passa teu OnlyFans", brincou Alice Carvalho.