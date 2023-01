Kelly Osbourne diz que "não está pronta" para dividir filho com o mundo

Um dia depois que Sharon Osbourne revelou em seu programa de TV que sua filha deu à luz seu primeiro bebê com o namorado Sid Wilson, Kelly compartilhou uma declaração pedindo a privacidade de sua família.

Veja o que a estrela disse no vídeo acima.

No episódio de 3 de janeiro do programa The Talk, do canal britânico TalkTV, Sharon, de 70 anos, confirmou o nascimento do filho de Kelly, seu quinto neto, que ela disse se chamar Sidney. Ela observou que Kelly "não vai deixar uma foto dele escapar e estou muito orgulhosa dela".

Kelly anunciou sua gravidez no Instagram em maio, apenas dois meses depois que o irmão Jack Osbourne e sua noiva Aree Gearhart revelaram que estavam esperando seu primeiro filho juntos. (A filha deles, Maple, a quarta filha de Jack, nasceu em julho de 2022.)