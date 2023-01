Premiação LGBTQIAP+ 'POC Awards' revela os vencedores da edição de 2022

Os vencedores do POC Awards 2022 foram revelados!

A premiação, que é feita pelo site Gay Blog BR, do aplicativo SCRUFF, celebra as personalidades brasileiras comprometidas com a comunidade LGBTQIAP+ e trouxe o total de 24 categorias para votação do público e do júri nesta nova edição - incluindo artistas, ativistas e até políticos entre os indicados.