Billie Eilish diz que sentia "raiva" do seu próprio corpo

"Eu passei vários anos da minha adolescência odiando a mim mesma e todas essas coisas estúpidas. Muito disso veio da raiva que eu sentia do meu corpo", disse Billie para a Vogue. "E o quão brava eu estava pela dor que ele me causou, assim como quantas coisas eu perdi por causa de coisas que aconteceram com ele".

Com somente 13 anos, Billie teve uma lesão na placa de crescimento do quadril e isso acabou com o sonho que ela tinha de se tornar dançarina. Como resultado disso, a estrela focou em se tornar cantora.