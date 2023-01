Ellie Goulding aborda rumores de que tenha traído Ed Sheeran com Niall Horan

No dia 31 de dezembro, a estrela pop britânica compartilhou um vídeo dançando a música de Harry Styles "As It Was", levando um usuário a comentar: "Não acredito que você traiu Ed com Niall, mas arrasou", referindo-se a Ed Sheeran e Niall Horan, cantores com quem ela provocou rumores de romance em 2013.

Goulding, de 36 anos, e Horan, de 29, provocaram rumores de romance em agosto de 2013, com o tablóide britânico The Mirror relatando que os dois foram flagrados trocando carinhos no V Festival, na Inglaterra.

Uma semana depois, a cantora de "Burn" e Sheeran, de 31 anos - um colaborador frequente do grupo de Horan, One Direction, na época - foram flagrados pela câmera de mãos dadas enquanto estavam sentados na plateia do MTV VMAs. Ela twittou na época: "Adoro que ficar de mãos dadas com meus amigos significa que somos um casal. Nesse caso, estou em muitos relacionamentos. Amante, não uma hater."