A Morte do Demônio: A Ascensão, filme de Evil Dead, ganha trailer assustador

O roteiro e direção é de Lee Cronin, que teve sucesso de crítica em sua estreia como diretor no longa The Hole in the Ground, de 2019. Na produção executiva estão Sam Raimi, criador da franquia, e Bruce Campbell, antigo protagonista do filme.

O elenco inclui Gabrielle Echols, Morgan Davies, Nell Fisher, Mia Challis, Tai Wano, Jayden Daniels e Billy Reynolds-McCarthy.