Anitta revela que seu próximo álbum será "totalmente funk"

"É muito especial, então eu realmente me senti como uma Artista Revelação", afirmou ela. "Algumas pessoas no Brasil diriam 'não sei, não é uma nova artista', mas no Brasil eu trabalho há 12 anos. Aqui nos EUA estou apenas começando".

"É tão diferente. É tão difícil para mim chegar a esse outro nível de entrar em outro mercado. Porque para mim é como uma nova carreira do zero", concluiu.