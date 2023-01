Rita de Cássia: conheça a cantora de mais de 500 músicas que morreu aos 50 anos

Natural de Alto Santo, no Ceará, a primeira composição gravada de Rita de Cássia foi "Brilho da Lua", em 1992, pela cantora Eliane. No ano seguinte, o Mastruz com Leite gravaria aquela que seria considerada um dos "hinos do forró moderno".

A artista também gravou 12 álbuns como cantora, tanto ao lado do irmão, Redondo, quanto com a Banda Som do Norte, parceria que rendeu 25 anos.