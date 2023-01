Lamar Odom diz que tem medo de lutar por outra chance com Khloé Kardashian

Jordan Strauss/Invision/AP/

Independentemente do que aconteça com ele e Khloé, Lamar espera que sua ex encontre o homem certo enquanto cria True Thompson, de 4 anos, e seu filho de 4 meses com o ex Tristan Thompson.

"Espero que o próximo cara na vida dela se saia muito melhor", disse ele. "Espero que ela tenha aprendido comigo e com Tristan."

Ao longo de seu casamento de quatro anos, Lamar fez aparições em Keeping Up With the Kardashians e estrelou o spinoff Khloé & Lamar. Mas em sua última entrevista, o ex-atleta compartilhou que foi infiel à esposa.

"Eu estava tendo relacionamentos completos na estrada, e minha esposa era Khloé Kardashian", disse ele. "É chato. Estou rindo de vergonha."