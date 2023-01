Jeremy Renner está na UTI após sofrer "trauma torácico" durante acidente na neve

Dias depois que o ator de Gavião Arqueiro foi hospitalizado após um acidente durante remoção de neve, seu representante compartilhou uma atualização sobre sua saúde.

"Podemos confirmar que Jeremy sofreu trauma torácico contuso e lesões ortopédicas e foi submetido a uma cirurgia hoje, 2 de janeiro de 2023", disse o representante ao Deadline. "Ele voltou da cirurgia e permanece na unidade de terapia intensiva em estado crítico, mas estável."

O Gabinete do Xerife do Condado de Washoe notou anteriormente que eles responderam a uma chamada sobre uma lesão traumática em torno da rodovia Mount Rose, em Reno, em Nevada - onde Renner disse anteriormente ao Reno Gazette Journal que ele tem uma casa - por volta das 9h do dia 1º de janeiro. O escritório do xerife disse que eles trabalharam com o Truckee Meadows Fire Protection District e a REMSA Health para que Renner fosse transportado por um voo de atendimento para um hospital local.

O escritório do xerife confirmou que a estrela da Marvel foi a única envolvida no acidente e que sua equipe de investigação está em busca das circunstâncias do incidente.