Kim Kardashian mostra seu cabelo natural em vídeo do TikTok

Na gravação, Kim e North estão cantando a música "Baby, It's Cold Outside", que foi regravada por Michael Bublé, e a Kardashian acabou de sair do banho. As madeixas molhadas da estrela de reality estão castanhas, na altura do ombro, sem extensões e com menos volume. Se considerarmos que a socialite tem comparecido em eventos com o cabelo na altura da cintura ultimamente, o look surpreendeu os fãs.

Assista ao vídeo acima!