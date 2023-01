Bad Bunny se defende após ser criticado por jogar celular de fã no mar

Em vídeo que circula nas redes sociais, o cantor e sua equipe caminhavam por um calçadão até a praia quando uma mulher o aborda com a intenção de tirar uma foto.

No entanto, para a surpresa de todos, ele pegou o aparelho e jogou na direção do mar. "Você brincou... aí você brincou...", diz alguém no registro.