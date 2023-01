Kylie Jenner e Stormi Webster celebram Ano Novo com viagem na neve

A dupla de mãe e filha comemorou o dia de ano novo com algumas aventuras na neve durante viagem em família em Aspen, no Colorado. A estrela compartilhou um vídeo TikTok no dia 1º de janeiro mostrando o dia de diversão com a herdeira.

"Estamos em uma aventura séria agora", disse Kylie no clipe, que também mostra seu melhor amigo Fai Khadra. "É tão bonito."

Além de caminhar na neve ao longo de um rio na floresta, as duas também desfrutaram de um adorável passeio de boia escorregando em uma colina juntas. Stormi deu um grande sorriso durante a aventura enquanto a fundadora da Kylie Cosmetics gritava de tanto rir.

A pequena de 4 anos combinou o look com sua mãe usando um gorro e um conjunto preto de calça e jaqueta.

Kylie simplesmente legendou o TikTok com "2023" e usou um emoji de coração.

A aventura na neve de Stormi surge após a festa de Ano Novo com Kendall Jenner. A modelo e Kylie entraram em 2023 juntas em Aspen, acompanhadas das amigas Hailey Bieber e Stassie Karanikolaou.