Luana Piovani expõe capturas de tela de briga com Pedro Scooby

A briga entre Luana Piovani e Pedro Scooby não vai acabar tão cedo!

Quem segue a atriz nas redes sociais sabe que ultimamente ela fez uma série de posts no Instagram Stories criticando Scooby - com quem ela divide Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7 - alegando que o surfista não quer pagar o valor total da pensão dos pequenos. Por outro lado, Pedro, que deu boas-vindas para sua primeira filha com Cintia Dicker em dezembro, respondeu que não quer discutir sobre assuntos familiares publicamente.

Porém, agora Luana expôs capturas de tela de uma discussão que teve com o ex através do WhatsApp para dar mais contexto para a situação. Veja os prints no vídeo acima!