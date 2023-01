Príncipe Harry faz novas chocantes alegações contra família real

Antes do lançamento de seu livro de memórias Spare - no dia 10 de janeiro - o duque de Sussex está programado para aparecer em duas novas entrevistas, onde discutiu abertamente seu relacionamento tenso com a família, assim como sua decisão de falar contra as falsas matérias dos tablóides sobre ele e sua esposa Meghan Markle.

"Toda vez que tentei fazer isso em particular, houve briefings, vazamentos e plantação de histórias contra mim e minha esposa", disse Harry a Anderson Cooper do 60 Minutes, que vai ao ar no dia 8 de janeiro. "Sabe, o lema da família é 'nunca reclame, nunca explique' é apenas um lema e realmente não se sustenta."

Harry então observou as diferentes maneiras pelas quais a família real é frequentemente protegida na mídia contra falsas narrativas - o que ecoou uma afirmação anterior revelada na série documental Harry & Meghan da Netflix.

"Através de vazamentos, eles falarão ou terão uma conversa com o correspondente e esse correspondente receberá literalmente informações e escreverá a história", continuou ele, "e no fundo dirão que procuraram o Palácio de Buckingham para falar sobre o assunto, mas toda a matéria é sobre o Palácio de Buckingham comentando."