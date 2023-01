Jennifer Lopez publica fotos inéditas de seus dois casamentos com Ben Affleck

Jennifer Lopez tem muita gratidão por 2022!

A atriz e cantora de 53 anos, que se casou com Ben Affleck em julho após o segundo noivado, fez um post no Instagram no dia 1º de janeiro relembrando os melhores momentos de 2022 - incluindo algumas fotos inéditas do casamento deles em Las Vegas e Georgia.

"2022 foi um dos melhores anos até agora!", disse a estrela. "Eu mal posso esperar para ver tudo o que o próximo ano vai trazer... #FelizAnoNovo #EstouSóComeçando".