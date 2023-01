Kim Kardashian revela que começou a beber álcool e café

Kim Kardashian está mudando os seus hábitos! A estrela de reality revelou que agora consome café e álcool.

"Eu comecei a beber um pouco aos 42 anos. Café e álcool", disse Kim no episódio do dia 27 de dezembro do The Goop Podcast, segundo a revista People. "Eu sinto que tenho que me soltar um pouco".

Já quando a estrela foi questionada sobre o que a fez mudar de ideia, Kim compartilhou que tomou essa decisão para conseguir se desligar um pouco do trabalho.